Elezioni 2022, Letta: "Pd ribalterà pronostici e sondaggi"

"Saremo in grado di dimostrare a tutti i cittadini che questo Paese non torna indietro"

"Sarà grazie a voi che noi rovesceremo i pronostici, rovesceremo i sondaggi e saremo in grado di dimostrare a tutti i cittadini che questo Paese non torna indietro". Enrico Letta, segretario del Pd, si esprime così nell'appuntamento a Cagliari in vista delle elezioni 2022 del 25 settembre.

I sondaggi delineano un quadro caratterizzato dal primato di Fratelli d'Italia. "Giorgia Meloni in questa campagna elettorale parla un linguaggio molto moderato - dice Letta -. Ma due mesi fa, forse pensando che nessuno di noi capisse lo spagnolo, fece quel discorso in Spagna che vi invito ad andare a rivedere".

"Il vero progetto di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni è in quel discorso in Spagna, non in quello che sta dicendo oggi in una campagna elettorale nella quale modera i toni - spiega Letta -. Lì c'è scritto tutto, un discorso fatto di fronte alla platea di Vox, il partito postfranchista in Spagna. Il partito che ha deciso sui grandi temi del futuro dell'Europa di prendere le posizioni più oltranziste, più negative. L'idea di Europa che abbiamo noi è esattamente l'opposto: un'Europa della solidarietà, che ci ha dato i fondi del Pnrr".