Elezioni 2022, Letta punta sul turismo: "Fondo di garanzia e formazione" - Video

"Il turismo è un grande valore aggiunto per il nostro Paese se facciamo le scelte giuste per un turismo più sostenibile". Lo dice in un video postato sui social il leader del Pd Enrico Letta che propone "un fondo rotativo di garanzia per riqualificare l'offerta alberghiera" e puntare anche su "scuole di alta formazione alberghiera che riescano a formare anche i manager" del nuovo turismo che faccia fare il salto di qualità dal "pacchetto all'esperienza turistica".

Ma "il caroenergia non deve compromettere la stagione. Il Governo intervenga subito: tetto alle bollette e raddoppio credito d'imposta per le imprese. Scegli".