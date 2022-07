Nessuna deroga al tetto dei due mandati nel Movimento Cinque Stelle. "La buona politica è servizio civile, non ricerca continuativa del consenso", dice all'Adnkronos Roberta Lombardi, assessora M5S alla Transizione ecologica in Regione Lazio ed ex deputata, commentando il no di Giuseppe Conte a una deroga alla regola. "Le competenze acquisite vanno salvaguardate e troveremo il modo", aggiunge poi Lombardi.