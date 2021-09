Elezioni 3-4 ottobre 2021, 12 mln di italiani alle urne

Si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre le elezioni amministrative, comunali e regionali. Sono oltre 12 milioni gli italiani chiamati alle urne, in 1.349 comuni: 6 i capoluoghi di regione, 14 quelli di provincia. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.