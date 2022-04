Elezioni Francia 2022, Gozi (Re): "Le Pen sembra presidente di Ong, va smascherata"

Marine Le Pen "ha imparato la lezione" di cinque anni fa e oggi "sembra la presidente di una Ong". Ma in realtà "è la solita Le Pen, estremista e incompetente" e verrà "smascherata". Lo dice all'Adnkronos l'eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, eletto in Francia nelle liste del partito di Emmanuel Macron.

"E' importantissimo anzitutto - afferma - far bene oggi e andare al secondo turno. E' molto importante mobilitare tutti fin dal primo turno: i sondaggi sono sempre stati favorevoli a Emmanuel Macron, ma vanno trasformati in voti. Anzi, spesso quando i sondaggi sono troppo favorevoli diventa difficile mobilitare il proprio elettorato. Siamo impegnati per avere la massima partecipazione possibile".

"Da domani sera in poi - continua - si apre un'altra partita: palla al centro, zero a zero. I sondaggi dicono" che a sfidare Macron "sarà Marine Le Pen, oppure Jean-Luc Mélenchon, ma sembra molto più probabile Le Pen. E saranno due settimane di una campagna molto diversa, in cui sarà un vero duello, diretto e a distanza, in cui Macron sa dare il meglio. Dovrà intensificare la sua campagna, cosa che finora non ha fatto perché ha dato la priorità a guidare il Paese e l'Europa in tempo di guerra. Però, essendo lui molto efficace nei duelli, sono fiducioso sulle sue capacità e sul bilancio" della sua presidenza.

'Se vincesse Parigi uscirebbe da comando Nato'

"Macron - continua Gozi - ha fatto quello che aveva detto cinque anni fa", cosa che "dà credibilità alle sue nuove promesse elettorali. Bisognerà anche vedere quale sarà l'astensione al primo turno: se sarà alta, dovremo lavorare per mobilitare gli elettori e convincerli a votare al secondo. Non c'è elezione che sia vinta in anticipo - sottolinea - l'elezione del secondo turno è una partita aperta, perché aperta è la democrazia".

Per Gozi, occorre ricordare "dove sarebbe la Francia" se Marine Le Pen "avesse vinto le elezioni" cinque anni fa: "la Francia sarebbe uscita dall'Ue. Se diventasse presidente il 24 aprile, la Francia uscirebbe dal comando integrato della Nato". "I migliori alleati di Macron oggi - aggiunge - si chiamano Olaf Scholz, Mario Draghi e Joe Biden. Con Marine Le Pen i migliori alleati della Francia sarebbero Viktor Orban e Vladimir Putin. Le Pen oggi sembra la presidente di una Ong, nei toni e nei modi. Nasconde un programma estremista, nazionalista e xenofobo con toni e colori pastello e moderati".

'Fa promesse non credibili su economia'

E quindi, continua Gozi, "va smascherata, perché la sostanza è quella dell'estrema destra e le sue promesse economiche e sociali non sono suffragate da alcuna cifra. Per lei gli zero sono una variabile secondaria. Tante promesse economiche di Le Pen non sono suffragate da cifre credibili".

La leader del Rassemblement National, per l'eurodeputato, "si sta nascondendo: ha messo una maschera perché ha imparato la lezione, ma in realtà è la solita Le Pen: estremista e incompetente. E noi dobbiamo far emergere il suo estremismo e la sua incompetenza, soprattutto economica".

"Poi, da europeo - aggiunge - dico che la scelta avrà un impatto enorme su tutta l'Ue. Ricordo che Le Pen ha già detto che il suo primo atto sarebbe togliere la bandiera europea dell'Eliseo. Un messaggio molto chiaro di nazionalismo, odio e divisione, quando le patrie nazionali possono farsi rispettare solo se costruiamo una patria europea. Se vincesse Le Pen - conclude - l'Europa sarebbe finita".