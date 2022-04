Elezioni Francia 2022, Le Pen: "Metteremo in ordine il Paese in 5 anni"

"Chi non ha votato per Macron voti per me" al ballottaggio

Marine Le Pen ci crede: la candidata del Rn al ballottaggio per le elezioni presidenziali 2022 in Francia promette di "mettere in ordine la Francia in cinque anni" se sarà eletta. "Dal vostro voto - ha detto nel suo primo discorso dopo la diffusione dei dati del primo turno - dipenderanno le decisioni politiche del prossimo quinquennio, anche se in realtà impegneranno la Francia per i prossimi 50 anni. Rimetteremo in ordine la Francia in cinque anni".

"II popolo francese mi ha fatto l'onore di accedere al secondo turno. Esprimo agli elettori la mia più sincera gratitudine. Tutti quelli che oggi non hanno votato per Emmanuel Macron sono chiamati a unirsi al nostro raggruppamento" ha detto la leader del Rassemblement national, assicurando: "Vinceremo".