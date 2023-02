Elezioni Lazio 2023, Nobili eletto consigliere regionale

Luciano Nobili eletto consigliere regionale del Lazio: è il verdetto delle elezioni regionali 2023. "Dopo giorni di attesa affinché la commissione elettorale verificasse i risultati, sono felice per i dati che sono emersi", dice Nobili, esponente di Italia Viva, annunciando la sua elezione a consigliere regionale nel Lazio , spuntandola sul filo di lana (una manciata di voti) rispetto a Pierluca Dionisi, candidato di Calenda con Azione.

"In attesa della proclamazione ufficiale, tutta la mia gratitudine alle migliaia di persone che, in un’elezione complicatissima, con un risultato purtroppo deludente per la coalizione di centrosinistra e per il Terzo Polo, hanno avuto fiducia in me. Mi hanno regalato l’orgoglio di essere largamente il candidato più votato della lista di Italia Viva e Azione nella mia città, Roma. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro e di essere all’altezza di questa fiducia".