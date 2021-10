Elezioni, Letta: "Se vincessimo a Roma e Torino sarebbe un trionfo"

"Il primo turno è già andato molto bene per noi. Siamo tornati in sintonia con il Paese. Abbiamo tre sindaci di tre grandi metropoli. Sala Manfredi e Lepore faranno oggettivamente bene. Adesso il nostro sforzo è che Gualtieri a Roma e Lorusso a Torino completino questo quadro. Se così fosse, sarebbe un trionfo. Ma già è un successo quello che abbiamo fatto al primo turno. Aspetto di vedere i ballottaggi, tifiamo per i nostri candidati''. Lo ha detto Enrico Letta, segretario Pd, a Radio anch'io.