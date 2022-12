Elezioni regionali Lombardia, M5S sostiene candidatura Majorino

Via libera di Conte: sostegno alla candidatura con il Pd

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere, insieme al Pd, il candidato presidente della Lombardia, Pierfrancesco Majorino, alle elezioni regionali 2023. Il via libera all'europarlamentare dem, a quanto si apprende, è arrivato oggi da parte del presidente del Movimento, Giuseppe Conte. "Con Pierfrancesco Majorino abbiamo condiviso l’esigenza di segnare questo percorso attraverso i principi legati all’etica politica e alla trasparenza - commenta il coordinatore lombardo del Movimento, Dario Violi, che nelle prossime ore incontrerà Majorino -. A maggior ragione in funzione delle notizie relative allo scandalo 'Quatargate' in merito al quale Pierfrancesco Majorino ha dato dimostrazione nei fatti, con i suoi voti e i suoi emendamenti, di essere totalmente estraneo".

Il presidente Conte, spiega Violi, "ha chiesto rassicurazioni sul fatto che l’intera coalizione dimostri totale trasparenza in materia di legalità, lotta alla corruzione e al conflitto di interesse, aderendo a codici etici e morali legati sia alla politica che all’amministrazione del bene pubblico". Per questo, aggiunge il coordinatore lombardo del M5S, "ho chiesto a Majorino di essere garante di questi principi, per ciò che concerne tutte le liste che sosterranno la sua candidatura. Noi vogliamo costruire insieme un’altra Lombardia, dove l’alto valore che attribuiamo alle istituzioni possa specchiarsi nel rispetto dei codici etici", così il coordinatore del Movimento Cinque Stelle Lombardia.