Elezioni regionali Sicilia, Letta: "Esterrefatto per voltafaccia Conte"

"Quando si fanno le primarie, trentamila persone partecipano votano, poi succede quel che succede, c'è un voltafaccia. Sono abbastanza esterrefatto, mi chiedo se sono rimasto ad un'idea romantica della politica, quella della parola data, si fa una scelta, poi si è coerenti con quella scelta". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7, dopo la decisione del Movimento 5 stelle di presentarsi da solo alle elezioni in Sicilia.

"Conte, Renzi, Calenda: ognuno ha pensato a se stesso piuttosto che all'interesse generale", scandisce Letta. Nicola Fratoianni invece "ha fatto un'alleanza con i Verdi e il Partito democratico e i Verdi a livello europeo hanno fatto tutte le scelte insieme, la questione ambientale - sottolinea il leader dem - per me è una delle più importanti di quelle che abbiamo davanti".

Quanto alla scelta di Conte in Sicilia "non è una rappresaglia perché noi non abbiamo escluso nessuno, è Conte che si è autoescluso" dall'alleanza a livello nazionale con il Pd "facendo cadere il Governo Draghi", insite Letta.

"Siamo l'unico partito - rivendica - che ha votato le liste in una Direzione nazionale di 200 persone, che si sono convinte, c'è stato qualche voto contrario, la stragrande maggioranza ha votato a favore. Non è che le abbiamo fatte a casa mia, io da solo, e poi le ho portate in tribunale, come hanno fatto la gran parte degli altri partiti in una logica di partito personale".