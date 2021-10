Elezioni Roma, ballottaggio: confronto tv Michetti-Gualtieri 14 ottobre

Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, candidati a sindaco di Roma, faccia a faccia il 14 ottobre nel confronto tv su Sky Tg24 prima del ballottaggio in programma il 17 e 18 ottobre. L'11 ottobre alle 20.30, invece, in programma l’incontro tra Paolo Damilano e Stefano Lo Russo, aspiranti sindaci di Torino. Il confronto durerà un'ora, con domande e risposte in diretta. Entrambi gli incontri saranno condotti da Fabio Vitale.

La testata ha ricevuto le adesioni di tutti i contendenti, che si confronteranno secondo un regolamento ben definito che sarà condiviso in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky TG24. I Confronti avranno lo stesso format e regole utilizzati nei precedenti incontri ospitati da Sky: ordine di posizionamento definito per sorteggio, risposte scandite da un countdown, medesime possibilità di replica per tutti, un appello finale.