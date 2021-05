Elezioni Roma, Calenda: "Alleanza Pd-M5S disastrosa"

"L’alleanza tra Pd e M5S è finita in modo disastroso con il trionfo della Raggi e con il Pd che dice, 'ok non c'è Zingaretti, ci saranno le primarie con Gualtieri ma al secondo turno voteremo la Raggi'". Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite a L’aria che tira su La7, sul voto a Roma, sottolineando che la Capitale "ha una situazione particolare perché è stato un disastro amministrativo e dire adesso che loro voteranno la Raggi al secondo turno, beh, voglio vedere gli elettori del Pd che al secondo turno tra me e la Raggi, votano Raggi".

"Sono 7 mesi - ha aggiunto il leader di Azione - che parlano di primarie e intanto hanno aspettato la condanna di Raggi, poi volevano Raggi nel governo Conte… Ma non si può restare paralizzati. In questi 7 mesi io ho parlato alla cittadinanza. Poi, in tutte le dichiarazioni di oggi danno Gualtieri come se avesse già vinto le primarie, allora cosa le fanno a fare?".

Al secondo turno, "io valuterò certamente chi supportare e dipenderà dai programmi. Una cosa che ho sempre detto è che io penso che Ama debba andare dentro Acea per fare una multiutility moderna e il Pd è sempre stato contrario. E’ di queste cose che stiamo parlando, di contenuti", ha spiegato Calenda, che poi ha ribadito: "Io sono in campo e faccio il mio lavoro. Ho sempre dato a Letta la mia disponibilità ma lavorando sui progetti e sui programmi, non sui progetti astratti. Gualtieri è sostenuto da un gruppo dirigente che la fusione tra Ama e Atac non l’ha mai voluta. Perché io dovrei ritirarmi e sostenere uno che non ha questi programmi? Non è possibile che da 7 mesi il Pd non esprima un nome. Come fai a dire di volere solo Zingaretti ma poi quando non c’è Zingaretti allora c'è Gualtieri?".