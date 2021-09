Lo ha detto la candidata per FdI al consiglio comunale della Capitale

''Priorità per Roma? Le periferie sotto scacco degli immigrati, ma anche la situazione dei rifiuti". Lo ha detto Lisa Comes, candidata per FdI al consiglio comunale di Roma, ospite di uno della serie di forum con i candidati organizzati dall'Adnkronos nelle principali città interessate dalle prossime elezioni amministrative.