Elezioni Usa 2024, si candida il senatore repubblicano Scott

Il senatore repubblicano della Carolina del Sud, Tim Scott, ha annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca all'insegna dello slogan 'Faith in America' (Fede nell'America). Scott, l'unico senatore repubblicano afroamericano, considerato una delle figure in ascesa del suo partito, ha già presentato venerdì alla Federal Election Commission la documentazione necessaria alla sua candidatura.

Nel suo primo comizio alla Charleston Southern University, Scott ha ricordato le sue origini umili, sottolineando che gli Stati Uniti sono il Paese dove "un bambino cresciuto in povertà da una madre single" può arrivare alla Casa Bianca.

Nonostante l'ex presidente Donald Trump e il governatore della Florida Ron DeSantis siano davanti a lui nei sondaggi, Scott - su posizioni conservatrici, anti aborto e pro armi - può contare su discreti fondi elettorali e sul sostegno di importanti esponenti repubblicani, come il senatore John Thune. Si stima che abbia raccolto 22 milioni di dollari. Rieletto al Senato nel 2022, ha già acquistato spazi per i suoi spot elettorali in Iowa e New Hampshire, spendendo oltre 5 milioni di dollari.