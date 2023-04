Elezioni Usa 2024, Trump: "Schiacceremo Biden e riconquisteremo Casa Bianca"

"Schiacceremo Joe Biden" e "riconquisteremo la Casa Bianca": davanti ai suoi elettori nel New Hampshire, Donald Trump ha usato toni forti per lanciare la sua sfida al presidente, che il 25 aprile ha formalizzato la sua candidatura per il voto del 2024.

"Martedì Joe Biden ha dichiarato ufficialmente di volere altri quattro anni disastrosi" al potere, ha dichiarato l'ex presidente repubblicano, secondo cui gli Stati Uniti, sotto il mandato del democratico, sono diventati un Paese dove violenza e criminalità dilagano, schiacciato dall'inflazione e dove le banche "crollano".

Nel 2024, l'America dovrà scegliere tra "successo e fallimento", "sicurezza o anarchia", "prosperità o disastro", ha aggiunto l'ex inquilino della Casa Bianca in quella che è stato il suo primo evento elettorale dopo la storica incriminazione da parte di un tribunale di New York.