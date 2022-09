Almeno due anni per sostituire i 4.5 miliardi di banconote della valuta inglese in circolazione

Con la morte della regina Elisabetta, cambieranno le effigi del monarca su sterline, francobolli e timbri ufficiali. Ci vorranno almeno due anni per sostituire i 4.5 miliardi di banconote in circolazione con il volto della sovrana, per un valore complessivo di 80 miliardi di sterline. L'ufficio postale cambierà i francobolli, utilizzando un'immagine del profilo del nuovo monarca.