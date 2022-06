Snoop Dogg ed Eminem (in foto), due tra i rapper più famosi del mondo, hanno lanciato un nuovo videoclip a tema BAYC. Il singolo si chiama “From the D 2 The LBC” e nel video musicale i cantanti e gli ambasciatori della BAYC si trasformano in versioni animate dei loro avatar Bored Ape. La nuova uscita è rimasta in cima alle tendenze di YouTube per tutto il weekend e ha raccolto quasi 8 milioni di visualizzazioni. Nonostante il mercato al ribasso, le Bored Ape schizzano alle stelle.