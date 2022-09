Energia, Biden: "Fare tutto necessario per abbassare prezzi"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "è determinato a continuare a fare ogni passo necessario per sostenere le forniture energetiche e abbassare i prezzi dell'energia". E' quanto si legge in una nota della Casa Bianca, nella quale si precisa che "il presidente è stato chiaro sul fatto che le forniture energetiche dovrebbero soddisfare la domanda per sostenere la crescita economica e abbassare i prezzi per i consumatori americani e per i consumatori di tutto il mondo".

La Casa Bianca ha, quindi, ricordato alcuni provvedimenti già presi da Biden, tra cui lo "storico" sblocco delle riserve strategiche di petrolio statunitensi e "la collaborazione con gli alleati su un tetto massimo al prezzo del petrolio russo".