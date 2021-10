Energia, Draghi: "Difficile rinunciare subito al gas"

"Per molti Paesi il gas continuerà ad accompagnare, sia pure diminuendo" gradualmente "la propria importanza, la transizione ecologica. Ma è chiaro che il punto di arrivo è quello delle rinnovabili". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. "L'ipotesi più probabile è che l'aumento dei prezzi dell'energia", che si verifica in questo periodo, "sia per una parte strutturale e per una parte destinato a sparire. Ma questo episodio mostra la necessità di avere una strategia che punti all'autonomia strategica dell'Unione".