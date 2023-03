Energia, Saipem: “Flotta attiva nella transizione energetica”

Saipem, società italiana di ingegneria attiva nel settore dell’energia e delle infrastrutture, dispone di una flotta di 42 navi, specializzate nelle operazioni offshore di perforazione per la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas, nella posa di tubi per la realizzazione di infrastrutture per il trasporto di gas e nell’installazione di campi sottomarini e di turbine eoliche per la produzione di energia pulita. Ne parlano Tommaso Gioja, capitano della Saipem FDS 2 e Marco Toninelli, Chief Operating Officer della Business Line "Asset Based Services" e responsabile dei mezzi di costruzione e perforazione offshore di Saipem.