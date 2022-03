ENGIE e il Comune di Stezzano insieme per la sostenibilita’ del territorio

Si è concluso l’intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Stezzano: 800mila euro di investimento, 2.400 lampade LED e un taglio di 195 tonnellate di CO2 all’anno.

Stezzano, 18 Marzo2022 –Il Comune di Stezzano (BG) e ENGIE, leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica, hanno annunciato la conclusione del progetto di sostenibilità urbana avviato sul territorio.

ENGIE, con un investimento di oltre 800mila euro, ha progettato e realizzato la sostituzione di tutti i corpi illuminanti urbani con 2400 lampade a Led, sostituito altresì linee elettriche, giunzioni e sostegni, al fine di garantire la sicurezza degli impianti.

E’ stato, inoltre, ammodernato l’impianto di illuminazione del parco della Villa Comunale, per migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini, l’impianto di illuminazione di Via Dante, allo scopo di ripristinare l’accessibilità della pista ciclabile e implementato un nuovo sistema di “lighting design” per valorizzare il Palazzo Comunale.

Oltre alla pubblica illuminazione, sono stati fatti ulteriori investimenti per sostituire con lampade a LED tutti gli impianti dei semafori e adeguare i dispositivi per non vedenti, al fine di renderli pienamente fruibili ai cittadini disabili.

Nell’ambito del progetto, il 19 marzo sarà altresì inaugurata la “Casetta dell’acqua”, finanziata da ENGIE, in ottica di sostenibilità e risparmio delle risorse naturali. La nuova Casetta è dotata delle tecnologie più moderne e consentirà alla cittadinanza di evitare packaging, costi di trasporto, rifiuti ed inquinamento.

“Credo che la partnership fra il Comune di Stezzano ed ENGIE sia fonte di benefici importanti per tutta la comunità, destinati ad implementarsi e perdurare nel tempo.

Gli investimenti a lungo termine, le politiche di efficientamento energetico, di contenimento della spesa, di sostenibilità ecologica sono questioni sempre più pressanti ed indispensabili all’interno dell’azione amministrativa.

Osservo infine, che sicurezza significa anche se non prioritariamente adeguata illuminazione degli spazi pubblici” afferma Il Sindaco di Stezzano, Simone Tangorra.

“Siamo fieri di essere al fianco di un comune virtuoso quale Stezzano che ha scelto un percorso sostenibile. Questo progetto garantirà un risparmio di oltre il 75% di energia elettrica ogni anno, evitando in atmosfera oltre 195 tonnellate di emissioni di CO2, lo stesso beneficio ambientale che si otterrebbe piantando 210 nuovi alberi ogni anno– afferma Marco Massaria, Direttore Area Nord di ENGIE Italia -Il progetto di riqualificazione energetica, avviato con la Pubblica Amministrazione di Stezzano, dimostra che oggi è possibile realizzare interventi in diversi ambiti del vivere urbano, nei singoli edifici, nelle infrastrutture, così come nelle singole case, con impatti notevoli in termini di risparmi energetici e ambientali. Opere, quindi, non solo a vantaggio delle grandi città, ma anche dei tanti piccoli e medi centri che popolano il nostro paese, migliorandone la qualità della vita degli abitanti.

In Lombardia, ENGIE annovera numerose realtà con cui ha avviato progetti virtuosi di efficienza energetica, in particolare in provincia di Bergamo e Brescia sta collaborando con più di 60amministrazioni comunali, con progetti che hanno contribuito a ridurre le emissioni di oltre 4.000 tonnellate di CO2 l’anno.

ENGIE Italia

Leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica per pubbliche amministrazioni, aziende e privati cittadini. 3.800 collaboratori e 60 sedi su tutto il territorio nazionale che operano sull’intera filiera energetica: dalla produzione di energia da fonti rinnovabili al risk management e alla vendita di energia sui mercati all’ingrosso, fino alla progettazione, lo sviluppo e gestione di infrastrutture energetiche distribuite a basse emissioni di CO2. Partner di oltre un milione di famiglie in Italia per la fornitura di energia e servizi per la casa, è un player di riferimento per la transizione energetica verso un’economia carbon neutral.

ENGIE

Il nostro gruppo è un punto di riferimento mondiale nell'energia e nei servizi a basse emissioni di carbonio. Insieme ai nostri 170.000 dipendenti, ai nostri clienti, partner e stakeholder, ci impegniamo ad accelerare la transizione verso un mondo carbon neutral, attraverso un consumo energetico ridotto e soluzioni più rispettose dell'ambiente. Ispirati dal nostro obiettivo ("raison d’être"), conciliamo le prestazioni economiche con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, basandoci sulle nostre attività chiave (gas, energie rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai nostri clienti. Fatturato 2020: 55,8 miliardi di euro.

