Enrico Cecchini e i Sarti del Web; il punto su: la Comunicazione Online per battere la crisi e prosperare

Bologna , 06/Aprile/2022 . Cosa è successo al mercato negli ultimi 2 anni? La Pandemia di Covid-19 ha cambiato il modo di comprare? È davvero necessario cambiare prospettiva? Enrico Cecchini, esperto di Comunicazione, ci svela i retroscena di un cambiamento epocale.

Secondo i dati di Cribis, nel 2021 hanno chiuso il 43,6% in più di aziende rispetto al 2020.

Un dato allarmante per la nostra nazione. E questa tendenza non sembra rallentare, né tantomeno cambiare rotta.

Un’ecatombe annunciata, purtroppo. Ma ci sono alcune realtà che sembrano viaggiare su un altro piano, in totale controtendenza. Come è possibile tutto questo?

Il punto di Enrico Cecchini, fondatore e responsabile dei Sarti del Web, imprenditore nel settore della formazione e in quello immobiliare. Ideatore del Metodo Comunicazione Su Misura, grazie al quale numerose aziende italiane stanno affrontando con ottimi risultati i cambiamenti del mercato.

Il suo lavoro (che lui preferisce chiamare “missione”) è aiutare aziende e imprenditori a rimodulare tutta la propria azienda in chiave moderna, social e automatizzata.

La Comunicazione Online e come ha cambiato il modo di comprare delle persone.

“ È una materia complessa e meriterebbe una analisi complessa. Per questo motivo produco con i Sarti del Web tantissimo materiale divulgativo (libri, corsi, podcast, blog e video sul canale YouTube www.youtube.com/c/ISartidelWeb): ci vorrebbero ore per un’analisi dettagliata! Ma volendo riassumere, ci sono due punti importanti:

uno: rispetto a qualche anno fa, le persone raccolgono informazioni in vari modi su web prima di comprare, per cui la lotta contro la concorrenza si è fatta molto più agguerrita, specialmente con le aziende estere che possono facilmente vendere ai nostri clienti italiani;

due: l’isolamento a cui siamo stati sottoposti ha portato ad un incremento mai visto dell’utilizzo del web per scegliere cosa e da chi acquistare. Questo ha determinato una trasformazione del sistema di vendita che passa dal : fare la giusta offerta; al più profittevole: essere in contatto con il proprio pubblico, essere un punto di riferimento”.

E’ possibile combattere sul web contro colossi come Amazon, ad esempio, che fa investimenti milionari per vendere su web.

“Ecco il vero segreto della Comunicazione Online: rispetto a un tempo, quando per farsi pubblicità occorreva investire cifre astronomiche per gli spot televisivi, fare una buona Comunicazione Online ha un costo davvero molto ridotto. Questo ha “pareggiato i conti”, permettendo anche a piccole e medie realtà di investire cifre adeguate e ottenere ricavi spesso molto alti. Abbiamo casi in cui si è ottenuto oltre il 700% di ricavi sulla cifra investita!

Qui però si apre un discorso importante sui rischi: come è possibile prosperare grazie ai giusti investimenti in Comunicazione Online, è facilissimo fare la mossa sbagliata e bruciare in breve il proprio denaro, senza ricavarne nulla…”.

La differenza tra un investimento fruttuoso e uno sbagliato.

“Ci sono diversi fattori che intervengono. Prima però chiariamo un aspetto: non esiste una bacchetta magica o una formula perfetta per chiunque. Molti, anche miei colleghi, dichiarano senza cautela di avere scoperto la “fonte dell’eterno fatturato” e di poterla applicare a chiunque… e questo porta, purtroppo molto spesso, aziende a infilarsi in sistemi costosi, inutili e a volte fraudolenti.

La realtà è che non esiste un modo semplice, veloce e sicuro al 100%. Esiste, invece, una modalità efficace, infallibile, per investire con minor rischio possibile.

Ed è la Comunicazione Su Misura: non più una pubblicità a larga scala che punti a vendere qualunque cosa a chiunque, ma una Comunicazione mirata a scovare, intercettare e cogliere l’attenzione del cliente giusto per quel prodotto o servizio che si vende!

Vedo continuamente aziende pubblicizzare prodotti “che vanno bene per tutti”. Beh, per quello c’è Amazon. E che senso ha mettersi a competere con Amazon quando c’è una via più sicura?

Per rispondere in maniera più precisa alla domanda: ci sono dei fattori che fanno la differenza:

La Comunicazione deve essere a misura di cliente e non generalista e generalizzata;

La Comunicazione deve essere misurata con strumenti automatici e scelti con cura: i NUMERI sono la chiave del successo di una campagna. Quanto rende? Cosa rende meglio di altro? In che periodo dell’anno? E così via, ogni giorno…

La Comunicazione deve essere sempre testata, giorno dopo giorno, e ottimizzata in continuazione: il mercato è veloce, cambia, e con lui cambiano le abitudini d’acquisto. Chi non è disposto a cambiare, rimane indietro!

Abbiamo un enorme problema culturale, la realtà è tutt’altro che rosea. Sono immerso da sempre nel tessuto imprenditoriale italiano, sono entrato in centinaia di aziende e sono in contatto con migliaia di imprenditori grazie ai miei canali di Comunicazione. E il dato che riporto è, purtroppo, reale e preoccupante.

Tantissime imprese italiane sono familiari. Abbiamo una storia di piccola e media impresa fantastica. Però gli imprenditori e le imprenditrici sono troppo spesso ancorati a vecchi pensieri, vecchi modi di fare impresa, e – pur riconoscendo le difficoltà enormi che sta vivendo il mercato – non sono disposti a cambiare modo di lavorare. Convinti di poter riprendersi dalle perdite riproponendo quello che funzionava 5, 10, 20 anni fa, non fanno altro che portare verso un inesorabile fallimento la propria azienda!

La parola d’ordine è CAMBIARE!

Il vecchio modo di fare impresa non funziona più. E i dati parlano chiaro. Quante aziende sono in sofferenza? Quante sull’orlo del fallimento o già chiuse? Io non riesco a non pensare a quelle persone, quelle famiglie: hanno dato tutto, per tutta la vita, per la propria azienda. Ed ora arrancano, licenziano, inveiscono contro il governo e le tasse.

Certo, fare impresa in Italia non è facile. Ma è IMPOSSIBILE farla con i vecchi schemi. Chi non è disposto a cambiare se la sta vedendo veramente brutta! E bisogna cambiare nella direzione GIUSTA! Come spesso succede è un problema di mancanza di informazioni…

Purtroppo non esiste ancora una scuola in Italia in grado di rispondere alle domande e alla crisi dei nostri tempi ma ho raccolto su www.sartoteca.it tutta una serie di risorse GRATUITE con cui si può capire come il digitale aumenta il fatturato delle Aziende”

Un consiglio ai lettori.

“Smetti di fare come hai sempre fatto se vuoi ottenere risultati che non hai mai ottenuto;

Investi sulla crescita della tua azienda in maniera misurabile;

Affidati a professionisti della Comunicazione: non ti fidare di chi ti promette risultati sbalorditivi e immediati con investimenti ridicoli.

Ecco… l’ultima cosa: negli anni ’80 e ’90 era tutto più facile. Lo sappiamo. Bastava avere un buon prodotto e i clienti arrivavano da soli.

Oggi è tutto diverso: oggi acquisire clienti non è più né automatico, né gratuito, né rapido.

Quella dell’ACQUISIZIONE CLIENTI deve diventare una sezione della tua azienda, anche se fino a ieri non l’hai mai avuta, dove convogliare personale, investimenti e realizzare strategie.

Far comprendere questa necessità ed aiutare le imprese a reagire ai cambiamenti del mercato è la missione principale dei Sarti del Web, ne parlo in maniera più approfondita sul nostro sito www.isartidelweb.it e sulla nostra pagina social www.facebook.com/sartidelweb.

www.isartidelweb.it

info@isartidelweb.it