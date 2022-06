eSports: un business in continua crescita, anche in Italia

Milano, 17 Giugno 2022 - Quello degli eSports è un business in costante crescita, che sembra non accennare minimamente ad arrestarsi e anzi sta conquistando sempre più fette di mercato. Ormai i videogiochi sono diventati una disciplina a tutti gli effetti, al punto tale da essere addirittura stati riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale che ha pensato ad una competizione ad hoc: la Olympic Virtual Series (OVS). C'è insomma poco di cui stupirsi se intorno al mondo degli eSports si sia venuto a creare un business stratosferico e se l'Italia è ancora piuttosto indietro rispetto ad altre nazioni, anche nel nostro Paese l'interesse nei confronti dei videogiochi è in costante crescita.

Quali sono però i videogame più popolari del momento? Quelli intorni ai quali ruota il maggior giro d'affari? Scopriamoli insieme.

# League of Legends (LoL): la pietra miliare

League of Legends può essere considerato la pietra miliare nel mondo degli eSports e ancora oggi conta un giro d'affari davvero impressionante. Lanciato nel 2009, si tratta di un videogame di strategia in cui due squadre si affrontano e l'obiettivo è quello di distruggere la base degli avversari. League of Legends è uno degli eSports di maggior successo in assoluto, non solo dal punto di vista dei giocatori ma soprattutto per gli spettatori. Intorno al gioco infatti si è generato un vero e proprio fenomeno: sono moltissimi coloro che assistono in live alle sfide di LoL e non si limitano certo a questo, perché il mercato delle scommesse è decisamente dinamico. Gli spettatori in sostanza amano piazzare puntate per indovinare chi vincerà ed assistere in diretta al gioco come se fosse un vero e proprio spettacolo.

# Counter-Strike: Global Offensive (CSGO)

Principale concorrente di LoL, Counter-Strike:Global Offensive è un altro eSport decisamente popolare al giorno d'oggi, al punto tale da figurare nella lista dei top game di Twitch e superare, sulla piattaforma, proprio la pietra miliare League of Legends. La tipologia di videogioco è del tutto differente, perché in questo caso siamo di fronte ad uno sparatutto in prima persona, ma il business che ruota intorno a Counter-Strike: Global Offensive è altrettanto stratosferico. Non si tratta solamente di scommesse e puntate da parte degli spettatori: c'è più di un giocatore che acquista un account Global Elite CSGO per risultare più competitivo e salire di ranking. Un altro fenomeno dunque, che rientra appieno in quel mondo degli eSport che continua a riscuotere un successo straordinario.

# Dota 2

Un ultimo titolo che parlando di eSports merita senz'altro di essere menzionato è proprio questo: Dota 2. Per quanto riguarda la dinamica e lo scopo del gioco, possiamo paragonarlo a League of Legends perché sostanzialmente le meccaniche sono molto simili. Dota 2 però offre un numero maggiore di personaggi e di ruoli e delle ricompense decisamente più interessanti per i giocatori. A tal proposito, i professionisti in questo gioco sono ormai moltissimi e ne consegue che il giro d'affari sia altrettanto cospicuo. Un altro fenomeno dunque nel mondo degli eSports, che sicuramente entrerà nella storia e sarà ricordato per moltissimi anni.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl