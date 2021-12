ETERIA debutta sui Social Media

Brand identity a cura di PSC

Debutta oggi sui social media ETERIA, il Consorzio Stabile nato nell’estate 2021 da un accordo strategico tra due dei principali gruppi industriali italiani, la famiglia Caltagirone da un lato e la famiglia Gavio dall’altro.

Il Consorzio, partecipato pariteticamente dai due gruppi, che condividono valori e visione del business, nasce con l’obiettivo di mettere a fattor comune le esperienze industriali e le competenze pluriennali nella realizzazione di opere complesse di VIANINI LAVORI (Gruppo Caltagirone) ed ITINERA (Gruppo Gavio) nonché l’indubbia capacità patrimoniale e finanziaria dei due gruppi, per operare nel mercato pubblico delle costruzioni in Italia e contribuire così attivamente al rilancio economico, industriale ed occupazionale del Paese, proponendosi come un nuovo grande polo delle costruzioni.

A settembre è entrata a far parte del Consorzio anche ICOP, controllata dalla terza generazione della famiglia Petrucco e specializzata nell’ingegneria del sottosuolo, leader nazionale per le attività di microtunneling e attiva anche nel settore delle opere marittime e dell’ingegneria civile. L’ingresso di ICOP, che condivide con i soci fondatori di ETERIA valori e visione del business, incrementa le referenze del consorzio e ne potenzia la capacità industriale in alcuni settori strategici.

Le attività di comunicazione e la creazione della Brand Identity del nuovo soggetto imprenditoriale sono state affidate a Psc (Proger Smart Communication) società controllata da Proger spa, società leader dell’engineering italiana.

L’aggregazione di imprese storiche – vere e proprie eccellenze dell’imprenditoria italiana nel mondo delle grandi opere – finirà per rafforzare il settore delle costruzioni in Italia che vive, da oltre un decennio, una drammatica crisi di mercato in termini di volumi e di quadro regolatorio che ha prodotto una vera e propria desertificazione industriale.