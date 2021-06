Euro 2020, D'Amato su Ucraina-Inghilterra a Roma: "Rispettare quarantena"

L'assessore alla Sanità: "Ricordo che è in vigore l’ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna"

“La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall’estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia di Covid-19 e alla variante Delta, l’ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna: la quarantena deve essere rispettata". Lo sottolinea, in una nota, l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.