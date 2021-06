Euro 2020, Uefa: no a Allianz Arena color arcobaleno

La Uefa dice no all'illuminazione arcobaleno dell'Allianz Arena per la sfida di stasera della Germania contro l'Ungheria a Euro 2020: no quindi al messaggio di sostegno nei confronti della comunità Lgbt. La Uefa ha risposto in maniera negativa alla richiesta della Federcalcio tedesca e della municipalità di Monaco di Baviera.

"Il razzismo, l'omofobia, il sessismo e tutte le forme di discriminazione sono una macchia nella nostra società e rappresentano uno dei maggiori problemi che lo sport deve affrontare oggi. Tuttavia, la Uefa per i suoi statuti è un'organizzazione politicamente e religiosamente neutrale e visto il contesto politico di questa specifica richiesta, siamo costretti a declinare", si legge in una nota.

Martedì scorso il Parlamento ungherese ha approvato una legge che limita la diffusione di materiale che 'promuove' l'omosessualità o il cambio di sesso tra i minorenni. La legge è stata fortemente voluta dal primo ministro Viktor Orban.