European Bioplastics sostiene la proposta specifica della Commissione europea

Perché le capsule di caffè dovrebbero essere compostabili

BERLINO, 4 aprile 2023 /PRNewswire/ -- European Bioplastics (EUBP) sostiene la Commissione europea nell'intenzione di rendere le capsule di caffè obbligatoriamente compostabili e invita il Parlamento e il Consiglio dell'UE a sostenere questa specifica iniziativa per non comprometterne l'efficacia.

«Sebbene ci rincresce che attualmente sia stato proposto di rendere compostabili per obbligo solo un numero limitato di confezioni, sosteniamo senza riserve l'inclusione da parte della Commissione delle capsule di caffè nell'elenco dei prodotti che, in futuro, potranno essere immessi sul mercato UE solo se certificati compostabili», afferma Hasso von Pogrell, Amministratore delegato di EUBP.

Il caffè costituisce circa l'80% del peso di una capsula di caffè. Grazie alla raccolta del componente principale delle capsule via riciclaggio organico, si garantisce la massima conservazione del valore dell'applicazione utilizzata, in linea con i principi fondamentali della circolarità. Il compost contenente i fondi di caffè presenta diversi vantaggi se utilizzato come ammendante del terreno. In qualsiasi altra opzione di smaltimento, il prezioso materiale organico viene semplicemente perso.

Le valutazioni d'impatto ambientale della Commissione concludono che le capsule di caffè compostabili sono un'opzione da preferire dal punto di vista della valutazione del ciclo di vita. Le capsule di caffè compostabili aumentano significativamente la raccolta dei rifiuti organici, riducono la contaminazione del compost con materie plastiche non compostabili ed evitano l'aumento della contaminazione di altri flussi di rifiuti.

Se tutte le confezioni monouso sul mercato sono compostabili presso gli impianti di compostaggio industriale, i consumatori avranno la certezza che dopo l'uso le capsule possono essere smaltite. Gli operatori di riciclo biologico avranno la certezza che qualsiasi confezione monouso che entra nei propri stabilimenti è sicura e biodegradabile come il resto del materiale in entrata e non lascia microplastiche persistenti.

Dato che la raccolta differenziata dei rifiuti organici sarà obbligatoria nell'UE entro il 2024, non è necessario creare un'infrastruttura dedicata per la raccolta, lo smistamento e il riciclaggio biologico delle capsule di caffè compostabili certificate. Tuttavia, ciò non è il caso per altri tipi di capsule di caffè sul mercato, per i quali esistono programmi di riciclaggio in pochissimi paesi.

«Pertanto, riteniamo fermamente che il riciclaggio biologico sia l'opzione più ecologica per la fine del ciclo di vita delle unità di caffè monouso e invitiamo il Parlamento e il Consiglio a mantenere le capsule di caffè nell'elenco positivo proposto per le applicazioni di confezioni obbligatoriamente compostabili, come indicato nella proposta della Commissione sulla revisione delle norme sull'imballaggio (PPWR)», conclude von Pogrell. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: www.european-bioplastics.org.

Hasso von Pogrell, Amministratore delegato, European Bioplastics, +493028482350, press@european-bioplastics.org

