Europei basket 2022, Italia-Francia nei quarti di finale - Diretta

A Berlino la sfida per un posto in semifinale

Italia e Francia in campo a Berlino per i quarti di finale degli Europei di basket 2022. Gli azzurri del ct Pozzecco, reduci dal successo contro la Serbia, cercano il pass per la semifinale. L'Italia affronta una selezione che vanta giocatori di livello Nba come Gobert (3 volte miglior difensore della lega americana) e Fournier, oltre ad un gruppo - con Huertel e Yabusele - abituato alle pressioni dell'Eurolega. Un anno fa, a Tokyo, proprio la Francia ha battuto l'Italia alle Olimpiadi chiudendo poi il torneo a cinque cerchi al secondo posto. Chi vince affronterà in semifinale la vincente tra Slovenia e Polonia.

LA PARTITA - L'Italia comincia con le mani fredde e trova un solo canestro con Polonara nei primi 2 minuti. La Francia colleziona 2 palle perse nei primi possessi ma accende subito Fournier: 11-3 e primo break transalpino. Il primo timeout chiamato da Pozzecco scuote l'attacco dell'Italia che trova maggiore fluidità: Fontecchio entra in partita e gli effetti si vedono (15-12). La Francia trova anche i punti di Heurtel e Yabusele inanellando 4 triple consecutive per chiudere la prima frazione. Per l'Italia, concentrata sulla difesa nel pitturato per limitare Gobert, è positivo andare al primo break sul -7 (27-20).