Europei basket 2022, Pozzecco: "Fiero degli azzurri, Italia ha dato tutto"

"So quanto abbiamo lottato e sudato ogni giorno in ogni singolo allenamento fin dall’inizio del raduno

"Non potete capire quanto io sia fiero dei miei giocatori". Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale di basket, si esprime così dopo l'eliminazione nei quarti di finale degli Europei 2022. L'Italia è stata sconfitta all'overtime 93-85 dalla Francia.

"Tutti possono vedere ciò che hanno fatto in campo, la dedizione, l’impegno e il cuore che hanno messo. Io solo però so quanto abbiamo lottato e sudato ogni giorno in ogni singolo allenamento fin dall’inizio del raduno. È per questo che sono rammaricato per loro. Complimenti alla Francia perché è un top team e da tale non ha mai mollato ma forse stasera meritavamo di andare avanti. Con la Serbia abbiamo sorpreso tutti e l’abbiamo fatto di nuovo stasera, pur non riuscendo a passare il turno", dice Pozzecco.

"Più in generale penso che il nostro basket sia terreno fertile: abbiamo futuro a partire da questi straordinari 12 giocatori che hanno dato tutto. Sfrutterò il più possibile il mio contratto full-time per sedermi con il presidente Petrucci, il segretario generale Maurizio Bertea e il direttore generale Salvatore Trainotti per capire come continuare a migliorare e progredire nel lavoro che già sta egregiamente facendo la Federazione", aggiunge.

"La Nazionale è un traino, lo abbiamo detto molte volte. Lo è quando vince e lo è anche quando gioca partite come quelle di stasera. È stato un viaggio bellissimo e dobbiamo ringraziare tutto il pubblico che con noi si è emozionato e ci ha trascinato, dagli spalti del Forum di Milano e da casa davanti alla tv".

"Cosa posso dire -incalza il capitano Gigi Datome-... Abbiamo perso una grande occasione ed è molto doloroso essere eliminati in questo modo. Abbiamo però dimostrato di poter competere con tutte le squadre e a questi livelli molto alti. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto finora. Sono davvero fortunato a poter essere compagno di squadra di questi ragazzi".

"Siamo stati poco precisi nel finale -spiega Nicolò Melli- e non mi riferisco solo ai liberi ma a diverse situazioni che potevamo gestire meglio. Volevamo qualcosa in più ma abbiamo ancora una volta dimostrato di poter reggere alla grande contro squadre molto forti. Dispiace davvero uscire così”.