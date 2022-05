Divertita e soddisfatta, Laura Pausini ha postato nella notte sui suoi profili social il feedback sulla prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022 che la vede alla conduzione insieme a Mika e Alessandro Cattelan. "Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’Eurovision? Noi ci siamo divertiti, innamorati di queste prime canzoni e voi… cosa ne pensate? Ale, Mika ed io vi siamo piaciuti? È molto difficile non parlare mai in italiano ma queste sono le regole… ed è stato stupendo! Ci vediamo per la seconda semifinale giovedì 12 maggio. Occhi aperti, ci saranno tante sorprese!", ha scritto la cantante-conduttrice in un post in cui commenti sono tutti positivi.