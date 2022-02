Eutanasia, Consulta: referendum inammissibile

La Corte costituzionale dice no al quesito referendario sull'eutanasia legale. La Consulta lo ritiene inammissibile perché "a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili". L'Associazione Coscioni parla di sconfitta per la democrazia.