Eutanasia, Papa: "La vita è un diritto"

Nuovo appello del Papa a scongiurare "inaccettabili derive" in tema di eutanasia nel corso dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI. "Dobbiamo - ha affermato il Pontefice - accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare il suicidio assistito. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati".