Andrius Kubilius, per due volte primo ministro della Lituania e oggi eurodeputato, critica il leader leghista Matteo Salvini per i suoi progetti di recarsi a Mosca per parlare con Vladimir Putin. "Farei a Matteo Salvini una domanda molto semplice: se vivesse nel 1945, andrebbe a parlare con Adolf Hitler?", dice l'eurodeputato, a margine del congresso dei Popolari europei a Rotterdam.