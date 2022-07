F1 Gp Silverstone, Sainz in pole con la Ferrari

Carlos Sainz conquista la pole position del Gp di Gran Bretagna, in programma domani a Silverstone. Il pilota spagnolo della Ferrari, sul tracciato condizionato dalla pioggia, è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1'40''983. Accanto all'iberico scatterà la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Il campione del mondo e leader del Mondiale 2022 ha girato in 1'41"055. Seconda fila ancora targata Ferrari-Red Bull: il monegasco Charles Leclerc (1'41"298) ha ottenuto il terzo tempo e sarà affiancato dalla Red Bull del messicano Sergio Perez (1'41"616).

Quinto tempo (1'41''995) per il britannico Lewis Hamilton al volante della Mercedes. Con lui, in terza fila, la McLaren del connazionale Lando Norris (1'42''084). In quarta fila la Alpine dello spagnolo Fernando Alonso (1'42''116) e la Mercedes del britannico George Russell (1'42''161). A chiudere la top ten, in quinta fila, l'Alfa Romeo del cinese Zhou Guanyu (1'42''719) e la Williams del canadese Nicholas Latifi (2'03''095).