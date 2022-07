F1 Gp Ungheria, Sainz al comando con Ferrari

Nel 17esimo passaggio, Russell dà inizio alla prima tornata di pit-stop, imitato da Verstappen e Sainz. Leclerc, leader provvisorio, si ferma nel 21esimo giro e rientra in pista in seconda posizione, davanti a Sainz.

La strategia Ferrari prevede che Leclerc, nel secondo pit-stop nella 40esima tornata, monti la gomma bianca, con la mescola più dura. Il monegasco, con pneumatici ancora in rodaggio, non può opporsi alla lanciatissima Red Bull di Verstappen, che però incappa subito in un clamoroso testa-coda cedendo nuovamente la posizione alla monoposto del Cavallino. Verstappen ricomincia a martellare e nella 45esima tornata supera ancora la Ferrari. Davanti, nel tourbillon di soste, è prima la rossa di Sainz in attesa della seconda tappa ai box.