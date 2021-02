Fabrizio Corona, rinviata udienza su ritorno in carcere

(Adnkronos)

E' stata rinviata al prossimo 8 marzo l'udienza davanti alla Sorveglianza di Milano per decidere del futuro giudiziario di Fabrizio Corona: i giudici sono chiamati a stabilire se far proseguire il ‘differimento pena’ concesso in via provvisoria oltre un anno fa oppure farlo tornare in carcere. L'udienza di oggi, durata solo pochi minuti, è stata rinviata per questioni tecniche, ossia per riunificare due procedimenti. Corona, assistito dagli avvocati Antonella Calcaterra e Ivano Chiesa, non era presente in aula.