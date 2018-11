Linate, autocisterna urta aereo: passeggeri evacuati

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un autocisterna contenente carburante ha urtato l'ala di un aereo in sosta all'Aeroporto di Linate, in provincia di Milano. Nessuna conseguenza, nessun travaso di carburante. Le 73 persone già a bordo sono state ovviamente fatte scendere. Un solo codice verde, l'autista dell'autocisterna.