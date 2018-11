'Formiche sul letto d'ospedale', la denuncia a Napoli

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Le immagini sono terribili. Formiche ovunque, tra le lenzuola, sul pigiama e sul volto sofferente della signora, stesa impotente, intubata sul letto d'ospedale a Napoli, mentre si sente qualcuno che dice "non è possibile, guardate come è ridotta questa cristiana" e un'altra 'sta' proprio piena". Nel filmato "inviato da alcuni cittadini", denuncia in un post Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania di Davvero Verdi e componente della Commissione Sanità, una "paziente di colore ricoperta di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco. Vergogna!". Borrelli fa sapere che, dopo la denuncia del fatto, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo "ha chiuso la stanza del reparto di medicina del San Giovanni Bosco per la bonifica e la pulizia". "Il direttore ha aperto su nostra richiesta un'inchiesta interna - conclude il consigliere - per verificare come sia stato possibile ciò e punire gli eventuali responsabili". Nella struttura sanitaria è in corso un'ispezione dei Nas. Un anno fa un precedente simile, denunciato sempre dal consigliere Borrelli al San Paolo sempre del capoluogo partenopeo.