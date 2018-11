Rubato il cellulare di Zanza

(Fotogramma)

L'appello arriva da mamma Teresa: "Ridateci i ricordi di Mauro" dice la madre di Maurizio Zanfanti, il playboy romagnolo conosciuto come 'Zanza', morto per un malore nel settembre scorso che ha denunciato la scomparsa del cellulare del figlio. Stando a quanto riferisce 'Il Resto del Carlino', qualcuno la settimana scorsa si è introdotto nella casa di Teresa Succi, mamma di Zanza, rubando il cellulare del figlio. La donna ha così rivolto un appello, condiviso sui social anche dagli amici di 'Zanza', per ritrovarlo. "Lo voglio indietro - ha spiegato - perché rappresenta un ricordo e ha un valore affettivo per noi. In quel telefono c’erano tante foto di Mauro, tanti messaggi dei suoi amici".

Anche la sorella di Zanza, Mara, ha spiegato che "è stata una cosa davvero strana". "Mia madre usava spesso il telefono di Mauro - ha detto - anche per lavoro. Venerdì scorso è andata a fare la spesa e l’ha lasciato a casa. Non è stato fuori a lungo, quando è tornata si è accorta che qualcuno era entrato in casa". Ma dall'abitazione non è stato sottratto altro: il telefono risulta essere l'unico oggetto mancante.

"Ci basterebbe riaverlo - ha aggiunto la sorella di Zanza -. Come ha detto mia mamma, aveva un valore affettivo, ed era anche pieno di foto di Mauro. Insomma, era un ricordo per noi. A chiunque l'abbia preso, chiediamo di restituircelo".