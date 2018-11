Ruspe in azione: giù le villette dei Casamonica

(Fotogramma)

Ruspe in azione al Quadraro, dove è cominciato l'abbattimento della prima delle otto villette abusive dei Casamonica sgomberate nella giornata di ieri. Ad assistere alle operazioni anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che sta mandando le immagini in diretta sulla sua pagina Facebook. "Questa - ha detto la prima cittadina della Capitale durante la diretta social - è quella che viene definita 'acciaccata', che serve a rendere la casa inagibile. E questo è quello che accadrà a tutte le altre ville prima di essere completamente demolite".



L'avvocato Tiziano Gizzi, legale di alcuni componenti della famiglia Casamonica interessati dagli abbattimenti, annuncia all'Adnkronos: "Stiamo valutando di impugnare l'ingiuzione di demolizione. Ora siamo in attesa di poter visionare il fascicolo, a cui abbiamo chiesto di poter accedere, per capire se ci sono i presupposti per proporre un incidente di esecuzione contro questa ingiunzione". "Stiamo verificando - aggiunge - se sussistono i presupposti per ottenere un annullamento previa sospensione dell'ingiunzione".