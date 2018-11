Bussetti: "Il crocifisso? Giusto che sia nelle aule"

(Fotogramma)

Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, interviene sul tema del crocifisso nelle scuole, sottolineando di essere a favore della sua obbligatorietà. "Io ce l’ho, l’ho messo appena entrato" in ufficio, dice. "Io credo - spiega - che sia il simbolo del nostro cristianesimo e della nostra religione", dunque "festeggiamo il Natale e su questo non c'è alcun dubbio". Secondo Bussetti, "è un segno che secondo me è giusto che sia nelle aule. Una certa attenzione mi sembra doverosa".