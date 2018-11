Voragine al Circeo, si temono dispersi

Paura a San Vito di San Felice Circeo (Latina). Un'enorme voragine si è aperta in strada, sulla via Pontina, coinvolgendo un'autovettura. I vigili del fuoco stanno intervenendo e sono in corso ricerche per la presenza di possibili dispersi. Forse a causare lo smottamento del terreno sono state le forti piogge e il maltempo che si sta abbattendo sul Lazio.

Ieri la Protezione civile aveva diramato per la giornata di oggi l'allerta arancione sui bacini meridionali del Lazio, sui versanti tirrenici settentrionali della Calabria e su gran parte della Basilicata centro-orientale. "Dalle prime ore di domenica 25 novembre, e per le successive 12-18 ore - si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile della Regione Lazio - si prevede nelle seguenti zone di allerta: criticità idrogeologica codice arancione su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idraulica codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma e Aniene; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Appennino di Rieti".