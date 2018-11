14enne morta a Roma, si ipotizza caduta accidentale

Foto di repertorio (Fotogramma)

Gli inquirenti propendono per l’ipotesi della caduta accidentale in merito alla morte della ragazza 14enne precipitata ieri dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo di indagine senza indagati o ipotesi di reato. Al momento sembrerebbe dunque escluso il suicidio, in base agli elementi in mano agli investigatori.