Pulmino sbanda in galleria, ferite 8 giocatrici basket

Incidente stradale nella notte, poco prima dell'1, sulla superstrada 77 al Km 23,00 nella galleria Varano in direzione Mare, a Serravalle del Chienti (Macerata). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata. Un pulmino che trasportava otto ragazze di una squadra di basket ha urtato più volte le pareti della galleria. Le ragazze sono state tutte soccorse e trasportate all’Ospedale di Camerino. La dinamica dell’incidente è in via di accertamento da parte delle autorità competenti.