"Io sto con Fredy", la solidarietà al gommista

(Fotogramma)

L'occasione è l'ultimo post pubblico su Facebook. E a decine si riversano sul profilo di Fredy Pacini per manifestare solidarietà a chi, la scorsa notte, ha sparato uccidendo uno dei due ladri che si erano introdotti nella sua attività. Barricato nella ditta di famiglia dopo aver subito 38 furti, il gommista raccoglie oggi la vicinanza dei commentatori che hanno riempito di messaggi il post datato 3 novembre, una foto di Salvini dedicata ai contrari al crocifisso nelle scuole ("Se non vuoi il crocifisso torna nel tuo Paese", si legge).

"Siamo tutti con te", "io sto con Fredy Pacini", "massima solidarietà", "la difesa è sempre legittima!", "ti darei la medaglia d'oro" e "la difesa personale è un diritto", i commenti più gettonati di chi non ha dubbi sul gesto del gommista: "Chi viola la proprietà altrui deve sapere quello che rischia". D'altra parte, si domandano, "devi aspettare che ti ammazzino loro prima?". "Bravo, hai fatto bene", scrivono aggiungendo l'emoji di un applauso virtuale, "tanto in questo paese di merda - riflettono - non ci tutela più nessuno...".

Si dividono i commentatori fra chi, pur esprimendo vicinanza all'uomo, ha un pensiero anche per chi è morto - "Quando perde la vita una persona e soprattutto un giovane il dolore è grande" - e chi invece non usa giri di parole - "Bravo, un ladro in meno, hai tutta la mia solidarietà". Ma sono divisioni da poco, perché il giudizio è unanime: "La proprietà privata - sostengono - è una cosa seria: speriamo lo capiscano presto i nostri legislatori. Solo così potranno capirlo anche i 'nostri visitatori'. Fredy Pacini - la conclusione - ha difeso i suoi beni". E sull'omicidio nessun dubbio: "Applausi non perché hai ucciso ma perché ti sei difeso! Eccesso di legittima difesa - scrivono ancora, scusandosi per l'espressione - un paio di palle!".