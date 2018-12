Regeni, la famiglia: "Abbiamo 20 nomi"

“Le nostre indagini, i nostri brandelli di verità, ci portano a 20 nomi della National security che sono coinvolti nell’omicidio di Giulio Regeni. Vorrei che li conoscessimo per nome e per cognome. Loro sanno che non devono stare tranquilli”. Lo ha detto il legale della famiglia di Giulio Regeni, Alessandra Ballerini parlando in conferenza stampa nella sede della Fnsi. Ballerini ha spiegato che tra questi ci sono cinque nomi che sono i primi della lista e che in totale si arriverà ai nomi di 40 persone coinvolte nella vicenda.

“Abbiamo scelto di fare questi nomi perché contiamo sulla paura, sull’avvedutezza e sulla coscienza - ha aggiunto l’avvocato - Noi pensiamo che possano essere quasi 40 le persone coinvolte. Le 20 citate devono avere paura e per le prime 5 abbiamo elementi più solidi. Speriamo che siano abbastanza avveduti da sapere che gli conviene parlare per primi e non per ultimi”. L'avvocato della famiglia Regeni ha spiegato di non sapere se tra le persone indicate ci siano anche gli "esecutori materiali" dell'omicidio di Giulio. "Non sappiamo se queste persone che hanno fatto delle indagini su Giulio siano anche esecutori - ha aggiunto Alessandra Ballerini - Sappiamo che sono direttamente implicate". L'avvocato ha spiegato che tra queste persone ci sono generali e colonnelli della National Security egiziana.