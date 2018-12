È 'Christmas Time' a Mirabilandia

'Christmas Time' a Mirabilandia

''It’s Christmas Time a Mirabilandia!''. Dall’8 dicembre il parco si vestirà a festa con luci scintillanti, addobbi da favola e abeti innevati, per un’atmosfera natalizia che anche quest’anno invaderà il parco divertimenti ravennate. A partire dal weekend dell’Immacolata, Mirabilandia riscalderà la stagione fredda con il calore e la magia del Natale grazie a La Terra delle nevi eterne, un’area dedicata ai grandi e piccini allestita come un fantastico mondo fiabesco abitato da pinguini, orsi polari, principesse e fatine delle nevi. Tra le conferme uno snow park con vera neve e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Le mascotte del parco Mike, Otto e Mirabella, insieme ai personaggi arrivati dalla lontana Lapponia, coinvolgeranno tutti i visitatori in un’esperienza indimenticabile.

A regalare sorrisi e magia anche i nuovi show per tutta la famiglia: ''Un bisbetico a Natale'' è la storia di un cinico brontolone, avaro di allegria e spesso di malumore, che abita lontano da tutti e da tutto, cercando di non entrare mai in contatto con la comunità del villaggio, essendo invidioso di gioia e felicità. Tutto cambia però quando il Natale viene rubato! Ma si sa… le apparenze ingannano sempre, soprattutto a Natale! ''Merry woof! The Dog Comedy Show'' è la prima europea dello spettacolo in cui Hurricane (border collie velocissima e geniale), Tinkerbell (jack russell esplosiva) e Luna (chihuahua dai poteri speciali) sono i simpaticissimi cani protagonisti di un meraviglioso racconto guidato da Adrian Stoica, uno dei Dog Trainer più affermati al mondo, conosciuto come ''specialista della felicità del cane e con il cane''.

Il divertimento è garantito per grandi e piccini con i buoni sentimenti, la magia, gli sketch e la comicità di questi spettacoli unici e travolgenti! Per rivivere l’esperienza di uno dei libri per ragazzi più classici di sempre, e celebrare l’arrivo del nuovo film ''Remi'' dal 7 febbraio al cinema, ci sarà la nuovissima Escape Room Remi. Dal 23 dicembre i piccoli ospiti dovranno superare prove canore, musicali e di abilità per continuare il viaggio insieme a Vitalis e a un’artista girovaga, all’interno di una stanza di circa 60mq interamente tematizzata.

E come da tradizione, a fare gli onori di casa ci sarà anche Babbo Natale insieme ai piccoli aiutanti: gli elfi. Nella sua casetta di legno, i più piccoli potranno consegnare la letterina con la lista dei doni. Ma come nelle favole, a lasciare tutti i bimbi a bocca aperta e il cuore pieno di felicità sarà scoprire che Babbo Natale sa già tutto di loro: nome, dolcetto preferito e regalo desiderato. Renne, foche e altre creature polari saranno invece i protagonisti del magico Regno dei Cristalli, un percorso suggestivo, con tanto di neve, dove passeggiare tra ambientazioni uniche e affascinanti.

A Mirabilandia ogni giornata del Christmas Time si concluderà con una speciale parata sulle note delle tradizionali canzoni natalizie. Tutti i protagonisti del parco sfileranno cantando e ballando per salutare i visitatori, con un gran finale a effetto. Durante i festeggiamenti dedicati al Natale, Mirabilandia osserverà il seguente calendario: 8-9-16-23 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio. In questo periodo, il parco sarà aperto dalle ore 11:00 alle ore 18:00.