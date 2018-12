Trova busta con soldi, appello su Facebook

La foto pubblicata su Facebook da Katia Cont)

Una busta contente denaro ritrovata in piazza Fiera a Trento. Soldi di una mamma destinati alla propria figlia, come si legge nel biglietto allegato alle banconote: "La tua borsa di studio bambola. Vieni presto! Un abbraccio fortissimo! Mamma". Katia Cont, responsabile della comunicazione del Centro Culturale S.Chiara, si è adoperata in prima persona per ritrovare madre e figlia e restituire il prezioso contenuto. Lo ha fatto con un appello su Facebook.

"Era mezzanotte - racconta Cont - e tornavo con una collega verso la macchina passando da piazza Fiera quando nei pressi del Torrione ho visto una busta bianca che ho subito capito conteneva soldi. L’ho raccolta pensando che qualcuno l’avesse persa e l’ho aperta perché appunto fuori non c’era scritto nulla. Mi sono trovata fra le mani soldi, molti soldi, e questo biglietto. Abbiamo fermato una volante della polizia che passava e abbiamo consegnato la busta, ma ho voluto scattare la foto al biglietto per poterlo pubblicare su Facebook, lanciare l’appello e sperare che una catena di solidarietà facesse tornare la busta ai suoi proprietari".

"Penso si tratti di una studentessa dell’Università. Con la mia collega abbiamo allertato tutte le associazioni universitarie, ho parlato con l’Opera Universitaria, ma sono anche passata nella banca di piazza Fiera per chiedere se fosse possibile risalire ad un prelievo di tale entità fatto nel tardo pomeriggio o serata di giovedì. La busta chissà da quanto stava lì. Ho pensato ai sacrifici che hanno fatto i miei genitori per permettermi di studiare e ho subito sentito solidarietà per questa mamma. Spero con tutto il cuore che si possa rintracciare mamma e figlia, che si chiama Marta, perché era l’unica cosa scritta sulla busta”, conclude Cont.