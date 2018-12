Due lievi scosse a Ischia

Immagine di repertorio (Xinhua)

Due scosse sono state avvertite dalla popolazione sull'isola d'Ischia tra la scorsa notte e stamattina. In particolare, sono stati gli abitanti dei comuni di Forio e Serrara Fontana, sul lato occidentale dell'isola flegrea ad avvertire il terremoto. La prima scossa, di magnitudo 0,8 e profondità a 1,09 km, si è verificata alle 3.14, mentre la seconda è avvenuta alle 9.13 di magnitudo 1,3 a una profondità di 1,57 km. Per entrambe l'epicentro è stato individuato nel territorio di Serrara Fontana. In entrambi i casi si tratta di dati preliminari che potrebbero essere soggetti a revisione da parte dell'Osservatorio Vesuviano. Non si registrano danni a cose o persone.