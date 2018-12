Contagiò decine di donne, pena ridotta per Talluto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Pena ridotta a 22 anni in Appello per Valentino Talluto. Il 34enne sieropositivo a processo perché accusato di aver contagiato una trentina di ragazze attraverso rapporti sessuali non protetti. L'uomo, riconosciuto colpevole del reato di lesioni con dolo eventuale, condannato in primo grado a 24 anni di carcere, è stato assolto dalla prima Corte d'Assise d'Appello per 4 casi di ragazze che secondo l'accusa erano state contagiate da lui. La pg Simonetta Matone aveva chiesto di condannare Talluto a 30 anni riconoscendolo colpevole del reato di epidemia.